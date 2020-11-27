У россиян появилась возможность отдохнуть в Мексике.
Несмотря на то, что прямое сообщение между странами ещё не восстановлено, россияне смогут вылететь в Мексику с пересадкой в Турции, сообщили в АТОР.
Авиакомпания Turkish Airlines с 2 декабря будет выполнять рейсы из Стамбула в Канкун.
Власти Мексики не вводили никаких ограничительных мер для туристов из-за COVID-19. Планирующим отдых в этой стране нужно просто заполнить форму "Cuestionario de Indentificacion de Factores de Riesgo en Viajeros" и по прилёте предъявить её сотрудникам иммиграционной службы.
Большинство отелей в Мексике работают, и несмотря на пандемию заполнены на 60-70%. Некоторые туроператоры сохранили экскурсионные туры по стране, большинство из которых стартует из Мехико.
Ранее "Правда. Ру" писала, что россияне не смогут посещать Кипр после открытия авиасообщения.
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