На новогодние праздники в Петербурге забронировано только 25% гостиничных номеров, сообщает "ТУРПРОМ". В городе очень мало туристов, несмотря на сниженные цены.
В Северной столице открыты 1061 место размещения — в это число входят гостиницы, хостелы и санатории, расположенные в курортном районе. В общей сложности это 87 тыс. мест.
Всего четверть из них забронированы на Новый год.
Даже сейчас петербургские гостиницы заполнены меньше, чем обычно в этот период. И это несмотря на то, что сейчас цены снижены в 2-3 раза, по сравнению с периодом до пандемии коронавируса. На Новый год особенного роста цен также не ожидается.
Ранее "Правда. Ру" писала, что российские туристы заняли первое место по численности отдыхающих на Мальдивах.
Павел Прилучный, который опубликовал снимок своего "разукрашенного" ссадинами и кровоподтёками лица в Instagram, отказался объяснять подробности своей драки.