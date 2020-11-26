Петербург на Новый год может остаться без туристов

На новогодние праздники в Петербурге забронировано только 25% гостиничных номеров, сообщает "ТУРПРОМ". В городе очень мало туристов, несмотря на сниженные цены.

В Северной столице открыты 1061 место размещения — в это число входят гостиницы, хостелы и санатории, расположенные в курортном районе. В общей сложности это 87 тыс. мест.

Всего четверть из них забронированы на Новый год.

Даже сейчас петербургские гостиницы заполнены меньше, чем обычно в этот период. И это несмотря на то, что сейчас цены снижены в 2-3 раза, по сравнению с периодом до пандемии коронавируса. На Новый год особенного роста цен также не ожидается.

Ранее "Правда. Ру" писала, что российские туристы заняли первое место по численности отдыхающих на Мальдивах.