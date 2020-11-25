Российские туристы заняли первое место по численности на Мальдивах

15 июля 2020 года российским туристам разрешили летать на Мальдивы. С того момента россияне вышли на первое место по численности.

До 21 ноября Мальдивы посетили 62,5 тыс. иностранных граждан, 13 тыс. из них — россияне.

Однако по итогам 2020 года на первом месте по посещению Мальдив находятся итальянские туристы (45,4 тыс.). В общей сложности за год эту страну посетили 27,5 тыс. российских туристов.

В Российском союзе туриндустрии также подтвердили, что россияне активно приобретают туры в этом направлении. Места на ближайшие рейсы распроданы.

"Бронируют на три месяца вперёд, есть заказы на последние числа марта. Спросом пользуются как отели, так и гестхаусы, в зависимости от бюджета поездки", — цитирует слова пресс-секретаря РСТ Ирины Тюриной "Интерфакс".

Стоит отметить, что цены на отдых на Мальдивах достаточно высокие. Тур с размещением в гестхаусе с завтраком в среднем стоит 120 тысяч рублей, в отеле 4* - от 167 тыс. рублей.