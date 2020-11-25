Тунис освободил иностранных туристов от обязательного карантина

Министерство по туризму Туниса сообщило о решении властей отменить 14-дневный карантин для туристов, прибывающих в страну регулярными авиарейсами в рамках организованных поездок, сообщает Carthage Group.

При себе отдыхающие должны иметь ваучер, который подтверждает бронирование и оплату организованного тура.

Также путешественникам нужно будет предоставить отрицательный результат ПЦР-теста. Причём результат должен быть получен не раньше, чем за 72 часа до начала регистрации на рейс.

До вылета туристы должны будут заполнить анкету на сайте: app. e7mi. tn.

Ранее "Правда. Ру" писала, что власти Туниса решили открыть границы и готовы принимать российских туристов. Но все прибывшие в течение 14 дней должны находиться на карантине.