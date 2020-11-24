С 1 января 2021 года в России будет действовать электронная виза

С 1 января 2021 года в РФ будет действовать электронная виза для граждан 52 стран. Её можно будет оформить как для туристических, так и для деловых поездок.

Срок действия визы — 60 дней с моменты выдачи. Однако иностранные граждане по ней смогут путешествовать по России в течение 16 суток, сообщил руководитель комитета по туризму Мурманской области Максим Бугаев.

Визу можно оформить на сайте МИД России. Для этого требуется заполнить анкету, прикрепить фотографию, копию загранпаспорта, оплатить консульский сбор в размере $40. На детей в возрасте до шести лет виза оформляется бесплатно. Срок оформления — не больше четырёх дней.

Благодаря введению единой электронной визы в России можно будет привлечь больше иностранных туристов, восстановить турпоток после отмены ограничений. Регионы смогут стать более конкурентоспособными на рынке туризма, считает вице-губернатор Ольга Кузнецова.