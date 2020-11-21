Богатые жители России и других стран теперь могут беспрепятственно отправиться на отдых в Таиланд.
Власти страны значительно упростили выдачу туристических виз. Въезд будет открыт для тех, кто по прибытию сможет предоставить справку о наличии на банковском счёте 500 тысяч бат (16,4 тысячи долларов).
Выдача бесплатных туристических виз без подтверждения наличия крупной суммы будет возобновлена уже после окончания пандемии.
Актриса, которая, по слухам, успешно справляется с онкологическим заболеванием, возможно, приняла участие в съёмках телевизионной программы.