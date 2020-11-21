Таиланд снова открывает границу для россиян, но только богатых

Богатые жители России и других стран теперь могут беспрепятственно отправиться на отдых в Таиланд.

Власти страны значительно упростили выдачу туристических виз. Въезд будет открыт для тех, кто по прибытию сможет предоставить справку о наличии на банковском счёте 500 тысяч бат (16,4 тысячи долларов).

Выдача бесплатных туристических виз без подтверждения наличия крупной суммы будет возобновлена уже после окончания пандемии.