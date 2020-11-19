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Популярность пеших маршрутов на "Розе Хутор" продолжает расти

В этом году летний сезон на "Розе Хутор" стартовал почти на 2 месяца позже чем обычно. Отели курорта начали принимать гостей лишь в 20-х числах июня, однако, благоприятные погодные условия позволили продлить сезон до 15 ноября. За это время "Розу Хутор" посетили около 800 тысяч человек (в полноценном сезоне 2019 года — 854 000).

В ходе прошедшего летнего сезона отмечался повышенный интерес туристов к природному туризму, пешим и велопрогулкам в горах. Введение новой экотропы "От снежников до водопадов" в сентябре 2020 года расширило доступную для хайкинга зону курорта почти до 70 километров. Таким образом на "Розе Хутор" под занавес сезона действовали уже десять пеших горных маршрутов разной сложности:

  • "Тропа здоровья",
  • "Йети-тропа",
  • "Озерный траверс",
  • "Харгинский лес",
  • "Каменный столб",
  • "Юрьев хутор",
  • "Панорама",
  • "Парк водопадов",
  • "Путь к водопадам",
  • "От снежников до водопадов".
Популярность пеших маршрутов на

Среди природных достопримечательностей наибольший интерес отдыхающих вызывает посещение парка водопадов "Менделиха", где расположены семь водопадов, в том числе самый высокий в окрестностях Сочи — "Золотой" (77 м). Протяженность маршрута для осмотра всех водопадов составляет 4 километра и занимает около 4,5 часов. Ежедневно полюбоваться красотами парка приходили от 3 до 5 тысяч человек. По итогам сезона его посетили около 410 тысяч человек.

Популярность пеших маршрутов на

По словам директора управления активного отдыха и туризма "Розы Хутор" Ольги Падейской, гости курорта предпочитали маршруты средней дальности и сложности, такие как "Харгинский лес" и "Юрьев хутор", "От снежников до водопадов".

Услугами гида-проводника воспользовались почти 6 тысяч гостей, этот показатель в этом году выше почти в 3 раза по сравнению с 2019 годом. Были также востребованы велопрогулки в горах, более 15 тысяч человек арендовали для этих целей велосипеды и электровелосипеды. Популярностью пользовались детские туристические активности, образовательные программы по правилам поведения в горах "Школа выживания", "Я иду в поход" и другие, которые проходили в кэмпах "Горной Академии" курорта. В следующем летнем сезоне 2021 года юным исследователям будет предложен новый увлекательный практикум в сфере орнитологии, направленный на знакомство с миром пернатых Западного Кавказа.

С наступлением зимнего сезона "Роза Хутор" полностью сосредоточивается на зимних активностях, и пешие маршруты не будут доступны для посещения. Однако, зимняя услуга "Личный гид", подразумевает не только обучение катанию на горных лыжах или сноуборде, но и персональную обзорную экскурсию с гидом по территории курорта и рассказом о его истории, функционировании, возможностях досуга вне горных трасс.

Развитие природного туризма остается для курорта приоритетной задачей, которая реализуется в сотрудничестве с Сочинским нацпарком и Кавказским биосферным заповедником. В планах на ближайшие три года создание необходимой для этого инфраструктуры. В частности, предполагается проработать новое туристическое кольцо, протяженностью 40 км, на котором будут устроены 6 глэмпингов и палаточных лагерей. Данная деятельность проходит в соответствии с Программой устойчивого развития курорта "Роза Хутор".

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