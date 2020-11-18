14 россиян, прилетевших на отдых в Кубу, отправили в изоляцию: у них якобы выявлен положительный тест на коронавирус. По словам туристов, их принудительно отправили на карантин, даже не показав результаты теста.
Они записали видеообращение, в котором заявили, что находятся в ужасных условиях.
"Мы боимся за свою жизнь! Помогите нам!" — просят они.
У россиян отсутствуют какие-либо симптомы заболевания, чувствуют они себя хорошо.
В числе изолированных оказался и московский предприниматель Сергей Иванов.
По его словам, у них взяли анализы сразу по прилёту, потом доставили в отель, а спустя сутки переселили в другое место.
В номерах не было воды, а еда оказалась сухой и безвкусной. Через три дня их привезли в отель с нормальными условиями, но на улицу по-прежнему не выпускали.
Вылет разрешат только лицам с отрицательным тестом на COVID-19.
Недавно блогерша Наталья Веретенникова публично признала, что это она опубликовала в интернете видео интимного характера с Артёмом Дзюбой.