Прибывшие на Кубу россияне попали в "ковидный плен"

14 россиян, прилетевших на отдых в Кубу, отправили в изоляцию: у них якобы выявлен положительный тест на коронавирус. По словам туристов, их принудительно отправили на карантин, даже не показав результаты теста.

Они записали видеообращение, в котором заявили, что находятся в ужасных условиях.

"Мы боимся за свою жизнь! Помогите нам!" — просят они.

У россиян отсутствуют какие-либо симптомы заболевания, чувствуют они себя хорошо.

В числе изолированных оказался и московский предприниматель Сергей Иванов.

По его словам, у них взяли анализы сразу по прилёту, потом доставили в отель, а спустя сутки переселили в другое место.

В номерах не было воды, а еда оказалась сухой и безвкусной. Через три дня их привезли в отель с нормальными условиями, но на улицу по-прежнему не выпускали.

Вылет разрешат только лицам с отрицательным тестом на COVID-19.