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Тунис ждёт российских туристов

Власти Туниса решили открыть границы и готовы принимать российских туристов.

Тунис ждёт российских туристов

Однако авиасообщение между государствами пока остаётся закрытым. Но после того, как будет открыто небо для перелётов, россияне смогут посетить североафриканскую страну.

Все прибывшие в Тунис граждане в течение 14 дней должны находиться на карантине. Стоит отметить, что путешественникам придётся оплатить его сразу из своих средств, даже при наличии отрицательного теста на COVID-19.

Для туристов с пакетными турами будут действовать отдельные правила. Если у них есть отрицательный тест на COVID-19, то они сразу могут заселиться в отель.

Там они будут находиться под наблюдением гида.

Самостоятельные экскурсии запрещены, посещение общественных мест возможно только в составе групп. Туристам разрешено не носить маски.  

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что россияне не смогут посещать Кипр после открытия авиасообщения.

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