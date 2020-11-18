Тунис ждёт российских туристов

Власти Туниса решили открыть границы и готовы принимать российских туристов.

Однако авиасообщение между государствами пока остаётся закрытым. Но после того, как будет открыто небо для перелётов, россияне смогут посетить североафриканскую страну.

Все прибывшие в Тунис граждане в течение 14 дней должны находиться на карантине. Стоит отметить, что путешественникам придётся оплатить его сразу из своих средств, даже при наличии отрицательного теста на COVID-19.

Для туристов с пакетными турами будут действовать отдельные правила. Если у них есть отрицательный тест на COVID-19, то они сразу могут заселиться в отель.

Там они будут находиться под наблюдением гида.

Самостоятельные экскурсии запрещены, посещение общественных мест возможно только в составе групп. Туристам разрешено не носить маски.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что россияне не смогут посещать Кипр после открытия авиасообщения.