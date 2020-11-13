В Анталье сотрудники полиции предупредили местных жителей и туристов о запрете курения в общественных местах и обязательном ношении защитных масок при выходе на улицу. В городе уже начались рейды. Особенно много нарушителей было выявлено на пляже Коньяалты.
Полицейские попросили владельцев ресторанов и кафе предупредить клиентов о действующих правилах. При повторных нарушениях владельцам заведений и посетителям грозят штрафы.
Стоит напомнить, что в Анталье ввели дополнительные ограничения. Власти ввели запрет на курение, чтобы обеспечить необходимость носить маски во всех общественных местах.
Нарушителям грозит штраф в размере 3 150 турецких лир ($410).
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