В Анталии начались рейды по отлову нарушителей масочного режима

В Анталье сотрудники полиции предупредили местных жителей и туристов о запрете курения в общественных местах и обязательном ношении защитных масок при выходе на улицу. В городе уже начались рейды. Особенно много нарушителей было выявлено на пляже Коньяалты.

Полицейские попросили владельцев ресторанов и кафе предупредить клиентов о действующих правилах. При повторных нарушениях владельцам заведений и посетителям грозят штрафы.

Стоит напомнить, что в Анталье ввели дополнительные ограничения. Власти ввели запрет на курение, чтобы обеспечить необходимость носить маски во всех общественных местах.

Нарушителям грозит штраф в размере 3 150 турецких лир ($410).

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