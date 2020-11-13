Власти Таиланда разрешили въезд иностранным туристам, сообщает портал Travel Off Path. Это касается и россиян. Однако попасть в "Страну улыбок" в связи с пандемией COVID-19 теперь будет непросто.
Любителям отдыха на песчаных пляжах и экзотических тайских блюд нужно будет получать визу в посольстве.
Кандидатам предстоит подтвердить своё финансовое состояние, — а именно наличие на банковском счёте 500 тысяч бат (около 1,3 млн рублей). Кроме того, необходимо оформить расширенную медицинскую страховку на сумму не менее 3 млн бат (около 9 млн рублей).
Но и это ещё не всё. Всем прибывшим в Таиланд иностранным гражданам нужно будет в течение 14 дней находиться на карантине. Российские туристы смогут получить визу только на 60 дней.
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