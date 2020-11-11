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Финляндия начала приём документов на сезонную работу

11 ноября дипломатическая миссия Финляндии в Петербурге заявила о восстановлении приёма заявлений на визу от граждан, которые планируют приехать на сезонные работы в Суоми.

Финляндия начала приём документов на сезонную работу

"Визовые заявления и заявления на разрешение на пребывание принимаются от граждан Российской Федерации и граждан других стран, которые устроились в Финляндии на работу по сбору ягод или на другие виды сезонных работ в 2021 году", — сообщается на сайте посольства.

В случае если работник собирается находиться в Финляндии не более 90 дней, нужно оформить визу, если же он планирует приехать на более долгий срок, то требуется разрешение на пребывание.

Для оформления визы нужно подать заявление в визовый центр не раньше, чем за полгода, а для оформления разрешения на работу — за 4 месяца и менее в самих дипмиссиях в Москве, Санкт-Петербурге, Петрозаводске и Мурманске.

"Условием выдачи визы или разрешения на пребывание является наличие заключенного трудового договора или твердого предложения с обязательствами, содержащего данные о заработной плате и cроках работы от предприятия, ведущего деятельность в Финляндии", — пояснили в представительстве.

Ранее "Правда. Ру" писала о том, что Финляндия не будет пускать российских туристов до Рождества.

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