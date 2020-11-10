Финляндия не будет пускать российских туристов до Рождества

Власти Финляндии не собираются открывать границы для российских граждан вплоть до Рождества, сообщили представители МВД РФ.

Напомним, что Финляндия приняла решение о закрытии границ для иностранных туристов ещё весной этого года. Данная мера была продиктована пандемией коронавируса.

Руководство страны тщательно следит за ситуацией с COVID-19 в разных странах мира.

На территории Финляндии с начала пандемии было выявлено 17,8 тысяч случаев заражения COVID-19. Около 12,7 тыс. граждан выздоровели.

Ранее власти Финляндии заявили об угрозе безопасности страны со стороны России.

Президент страны Саули Ниинистё оценил политику, которую проводит российское правительство, и заявил, что к ухудшению отношений между Москвой и Хельсинки привели несколько факторов.