Власти Финляндии не собираются открывать границы для российских граждан вплоть до Рождества, сообщили представители МВД РФ.
Напомним, что Финляндия приняла решение о закрытии границ для иностранных туристов ещё весной этого года. Данная мера была продиктована пандемией коронавируса.
Руководство страны тщательно следит за ситуацией с COVID-19 в разных странах мира.
На территории Финляндии с начала пандемии было выявлено 17,8 тысяч случаев заражения COVID-19. Около 12,7 тыс. граждан выздоровели.
Ранее власти Финляндии заявили об угрозе безопасности страны со стороны России.
Президент страны Саули Ниинистё оценил политику, которую проводит российское правительство, и заявил, что к ухудшению отношений между Москвой и Хельсинки привели несколько факторов.
Телеведущий канала НТВ Александр Колтовой погиб при крушении легкомоторного самолёта Cessna 7 ноября.