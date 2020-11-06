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Названы победители Национальной гостиничной премии 2020

В Москве в Центре международной торговли (ЦМТ) прошла Торжественная церемония награждения победителей Национальной гостиничной премии 2020. Участники боролись за звание лучших в 30 номинациях. Традиционно Премия вызвала большой интерес у профессионального сообщества, став одним из наиболее заметных и оптимистичных событий года в сфере туризма России.

Названы победители Национальной гостиничной премии 2020

До финала Премии дошли 97 участников, среди которых были не только отели, но также поставщики товаров и услуг для гостиничной сферы. Кроме того, 8 городов представили материалы для номинации Лучший город для ведения гостиничного бизнеса. Всего на участие в Премии было подано более 160 заявок из 56 городов России. К участию были квалифицированы 108 участников.

В обращении к участникам Церемонии награждения победителей Руководитель Федерального агентства по туризму РФ Зарина Догузова отметила неподдельную значимость такого события для индустрии гостеприимства, тем более в этом году.

"Качественные отели и сервисы, которые они предоставляют, это визитная карточка любого города. Первый пункт в маршруте туриста. Выбору отеля туристы уделяют, пожалуй, самое большое внимание. Идеально, когда в нем переплетаются и традиции, и качество, и современность. Для тех, кто не получит Премию, это отличный мотиватор стать лучше и пробовать свои силы в следующем году. А тем, кто одержал победу, я выражаю особую благодарность за высочайший профессионализм и верность своему делу. Желаю не сдавать позиции, не расслабляться и достигать новых высот. Я уверена, что все номинанты стремятся к качественному, новому уровню обслуживания, развивают сервис, создают новые уникальные предложения, в том числе в рамках здоровой конкуренции с коллегами. Все это положительно влияет на конкурентоспособность туристического продукта Российской Федерации на внутреннем и мировом рынках, повышает потенциал нашей страны", — говорится в обращении.

Победители Национальной гостиничной премии 2020

Лучший город для ведения гостиничного бизнеса (население до 100 тыс.). Суздаль.

Лучший город для ведения гостиничного бизнеса (население от100 до 500 тыс.). Тверь.

Лучший город для ведения гостиничного бизнеса (население от 500 тыс. до 1 млн). Иркутск.

Лучший город для ведения гостиничного бизнеса (население более 1 млн). Санкт-Петербург.

Лучший загородный отель. Парк-отель "Орловский", Московская область.

Лучшая туристская база и туристский центр. Туристический центр "ЭТНОМИР", Калужская область.

Лучший мини-отель. Бутик-отель Грандъ Сова, Ивановская область, г. Плёс.

Лучший апарт отель. Docklands aparthotel, г. Санкт-Петербург.

Лучший дизайн отеля. Riviera Wellness Resort, Белгородская область.

Лучшая концепция малого отеля. International Hotel Sayen, г. Иркутск.

Лучшая концепция здорового образа жизни. Первая Линия. Health Care Resort, г. Санкт-Петербург.

Лучшая система подготовки кадров. Географический факультет МГУ имени М. В. Ломоносова.

Открытие года. ALBORA Boutique Hotel, г. Санкт-Петербург.

Лучший mice отель. Горно-туристический центр "Газпром", г. Сочи.

Лучший свадебный отель. The Gamma hotel, г. Санкт-Петербург.

Лучший семейный отель. AZIMUT Отель Переславль, Ярославская область.

Лучший курортный отель. Яхонты Истра, Московская область.

Лучший современный ресторан отеля. LahtaPlaza, г. Санкт-Петербург.

Лучший санаторий. Foros Wellness&Park, Республика Крым.

Лучший хостел. Хостелы Рус — Чистые пруды, г. Москва.

Лучший отель категории "две звезды". Отель "Старт", г. Волгоград.

Лучшая программа анимации. Яхонты Ногинск, Московская область.

Лучшая концепция продвижения отеля. Комплекс апарт-отелей VALO, г. Санкт-Петербург.

Лучший сайт отеля. Авалон, г. Сыктывкар.

Лучшая инфраструктура для людей с ограниченными возможностями. AZIMUT Отель FREESTYLE Роза Хутор, г. Сочи.

Лучший отель категории "одна звезда". Хостел Дерево, г. Москва.

Лучший проект реконструкции отеля. Гостиница Интурист, г. Хабаровск.

Лучший отель категории "три звезды". Бизнес-отель "Татарстан", г. Набережные Челны.

Лучший отель категории "четыре звезды". Арт-отель "Николаевский Посад", г. Суздаль.

Лучший отель категории "пять звезд". InterContinental Москва Тверская, г. Москва.

Лучший промо ролик об отеле. Усадьба "Скорняково-Архангельское", Липецкая область.

Поставщик года. Эколаб, г. Москва.

Персона года. Кира Захарова, Генеральный директор ФГУП "Президент-Отель".

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