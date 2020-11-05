Ростуризм займётся продвижением отдыха в стране с помощью новой НКО

Российское правительство распорядилось учредить автономную некоммерческую организацию (АНО) "Развитие туризма" с целью продвижения отдыха в России. Её управлением будет заниматься Ростуризм.

"Целью деятельности АНО "Развитие туризма" является содействие разработке и реализации мероприятий, направленных на повышение конкурентоспособности и продвижение национального туристического продукта, а также содействие в продвижении региональных туристических продуктов на внутреннем и мировом туристических рынках", — говорится в тексте постановления.

Эксперты изучили опыт развития туризма в других странах и пришли к выводу, что в России нужно создать Центр маркетинговых компетенций, с помощью которого может будет разработать эффективную стратегию продвижения продукта.

Финансирование организации будет осуществляться в том числе за счёт субсидий из средств федерального бюджета. В 2021 году на развитие новой организации будет выделено 1,3 млрд рублей.