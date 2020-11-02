Природный туризм требует четкого регулирования и прозрачных условий

Устойчивое развитие природного туризма, в том числе на ООПТ, требует четкого регулирования и прозрачных условий для организации взаимодействия государства, бизнеса и природоохранного сообщества. Об этом говорили на Международной конференции "Природный туризм: глобальные вызовы и перспективы России", собравшей на курорте "Роза Хутор" в Сочи лучших отраслевых экспертов.

Конференция проходит в третий раз и уже имеет репутацию ключевого профессионального форума. В этом году из-за пандемии она получила "гибридный" формат. Спикеры, а их было почти 80, выступали офлайн непосредственно в зале конференции, при этом подключиться к их дискуссии в онлайн режиме могли коллеги из разных концов России и из-за рубежа. В ходе интернет-трансляции была возможность оставлять комментарии, задавать вопросы, звонить в эфир. Таким образом, в течение двух дней удалось обсудить ряд важных задач социального и природоохранного значения. Участники конференции отмечают заметный прогресс в совместном поиске решений для позитивных изменений в отрасли.

"Роза Хутор" не случайно был выбран для проведения конференции по природному туризму. Совместно с фондом "Слава" посла доброй воли ООН Вячеслава Фетисова и группой "Интеррос", курорт не только выступил организатором мероприятия — в качестве лидера отрасли он стал первой туристской организацией России, развернувшей комплексную программу устойчивого развития.

"Роза Хутор находится на территории Сочинского национального парка в непосредственной близости от Кавказского заповедника. Уникальная природа наших гор — это главный актив, который мы должны сохранять. Курорт это своего рода портал, открывающий гостям из разных уголков нашей страны мир горного туризма на Западном Кавказе. Для этого мы, взаимодействуя, с дирекцией Сочинского нацпарка ведем работу по формированию условий для развития горного туризма в долине Мзымты и в окрестностях, включая формирование новых маршрутов и стоянок. На территории курорта организован экологический мониторинг, мы собираем и анализируем данные об обитающих и мигрирующих животных, а часть средств, собираемых при продаже билетов на канатную дорогу перечисляется в бюджет нацпарка на финансирование природоохранной деятельности. Мы готовы к выполнению совместных с дирекциями ООПТ комплексных программ по изучению и сохранению природного достояния и по устойчивому развитию туризма в этой востребованной дестинации, — рассказал директор по устойчивому развитию и окружающей среде курорта "Роза Хутор" Дмитрий Колосов.

Реализация программы устойчивого развития позволила команде "Роза Хутор" организовать заготовку вторсырья на всей территории курорта, благодаря которой общий объем отходов, образующихся на курорте и направляемых на захоронение был сокращен на 20%.

"В середине 2018 года мы запустили работу собственной службы сбора вторсырья. С тех пор направляем на переработку в высокий сезон порядка 20 тонн ежемесячно только одного картона. Недавно с использованием механизма расширенной ответственности производителя мы запустили сбор отходов стекла и за два месяца на переработку было отправлено 10 тонн пустых бутылок", — подчеркнул Колосов.

Подобные инициативы крупнейшего круглогодичного горного курорта страны подтверждают — туристская индустрия может и должна интегрировать задачи устойчивого развития в число стратегических приоритетов.

В итоговую резолюцию конференции включены сформированные в ходе состоявшейся дискуссии предложения, направленные на поддержку устойчивого развития отрасли в рамках формирующегося национального проекта "Туризм".