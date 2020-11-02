Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды Навигатор
Новости Все >
В Волгограде семейная пара погибла, отравившись в бане
Черчесов объяснил, зачем сборной России матч против Молдавии
В Подмосковье брошенный на улице младенец замёрз насмерть
В Россию приедет министр внутренних дел Франции
Российско-монгольское учение "Селенга-2020" завершилось в Бурятии
Минздрав оценил ситуацию с заболеваемостью гриппом в России
Позитивные эмоции помогают сохранить память
Алексеев: "Санкции WADA - это массовое грубое нарушение прав человека"
В Гатчине собака принесла хозяину человеческую ногу

Природный туризм требует четкого регулирования и прозрачных условий

Устойчивое развитие природного туризма, в том числе на ООПТ, требует четкого регулирования и прозрачных условий для организации взаимодействия государства, бизнеса и природоохранного сообщества. Об этом говорили на Международной конференции "Природный туризм: глобальные вызовы и перспективы России", собравшей на курорте "Роза Хутор" в Сочи лучших отраслевых экспертов.

Природный туризм требует четкого регулирования и прозрачных условий

Конференция проходит в третий раз и уже имеет репутацию ключевого профессионального форума. В этом году из-за пандемии она получила "гибридный" формат. Спикеры, а их было почти 80, выступали офлайн непосредственно в зале конференции, при этом подключиться к их дискуссии в онлайн режиме могли коллеги из разных концов России и из-за рубежа. В ходе интернет-трансляции была возможность оставлять комментарии, задавать вопросы, звонить в эфир. Таким образом, в течение двух дней удалось обсудить ряд важных задач социального и природоохранного значения. Участники конференции отмечают заметный прогресс в совместном поиске решений для позитивных изменений в отрасли.

"Роза Хутор" не случайно был выбран для проведения конференции по природному туризму. Совместно с фондом "Слава" посла доброй воли ООН Вячеслава Фетисова и группой "Интеррос", курорт не только выступил организатором мероприятия — в качестве лидера отрасли он стал первой туристской организацией России, развернувшей комплексную программу устойчивого развития.

"Роза Хутор находится на территории Сочинского национального парка в непосредственной близости от Кавказского заповедника. Уникальная природа наших гор — это главный актив, который мы должны сохранять. Курорт это своего рода портал, открывающий гостям из разных уголков нашей страны мир горного туризма на Западном Кавказе. Для этого мы, взаимодействуя, с дирекцией Сочинского нацпарка ведем работу по формированию условий для развития горного туризма в долине Мзымты и в окрестностях, включая формирование новых маршрутов и стоянок. На территории курорта организован экологический мониторинг, мы собираем и анализируем данные об обитающих и мигрирующих животных, а часть средств, собираемых при продаже билетов на канатную дорогу перечисляется в бюджет нацпарка на финансирование природоохранной деятельности. Мы готовы к выполнению совместных с дирекциями ООПТ комплексных программ по изучению и сохранению природного достояния и по устойчивому развитию туризма в этой востребованной дестинации, — рассказал директор по устойчивому развитию и окружающей среде курорта "Роза Хутор" Дмитрий Колосов.

Реализация программы устойчивого развития позволила команде "Роза Хутор" организовать заготовку вторсырья на всей территории курорта, благодаря которой общий объем отходов, образующихся на курорте и направляемых на захоронение был сокращен на 20%.

"В середине 2018 года мы запустили работу собственной службы сбора вторсырья. С тех пор направляем на переработку в высокий сезон порядка 20 тонн ежемесячно только одного картона. Недавно с использованием механизма расширенной ответственности производителя мы запустили сбор отходов стекла и за два месяца на переработку было отправлено 10 тонн пустых бутылок", — подчеркнул Колосов.

Подобные инициативы крупнейшего круглогодичного горного курорта страны подтверждают — туристская индустрия может и должна интегрировать задачи устойчивого развития в число стратегических приоритетов.

В итоговую резолюцию конференции включены сформированные в ходе состоявшейся дискуссии предложения, направленные на поддержку устойчивого развития отрасли в рамках формирующегося национального проекта "Туризм".

"Колоссальный потенциал природного туризма сейчас важен для экономики России. Это не только создание рабочих мест, но и продвижение культуры, традиций, привлечение внимания к местной гастрономии, фермерским хозяйствам, а также эффективный инструмент в сохранении природного наследия, — рассказал депутат Государственной Думы, посол доброй воли ООН Вячеслав Фетисов.

Последние материалы
Российско-монгольское учение "Селенга-2020" завершилось в Бурятии
Минздрав оценил ситуацию с заболеваемостью гриппом в России
Позитивные эмоции помогают сохранить память
Алексеев: "Санкции WADA - это массовое грубое нарушение прав человека"
В Гатчине собака принесла хозяину человеческую ногу
Памфилова сожалеет о сносе народного "Пня для голосования" в Вологде
Миронов спрогнозировал вооружённый мятеж в США после выборов
Неизвестные напали на университет в Кабуле
Финвалы способны издавать сложные звуки в процессе пения
Тина Канделаки готова воспользоваться услугами суррогатной матери
Популярное
Российский шоу-бизнес
Владимир Березин заподозрил, что у вдовы Баталова деменция

Телеведущий вступился за людей, которых вдова Баталова обвинила в мошенничестве.

Владимир Березин заподозрил, что у вдовы Баталова деменция
Ревва исполнил песню Долиной. Певица в ярости
Российский шоу-бизнес
Ревва исполнил песню Долиной. Певица в ярости
Российский шоу-бизнес
Агата Муцениеце собралась выходить замуж
Российский шоу-бизнес
Буланова впервые вышла на публику с новым возлюбленным
Василий Амирджанов Макрон выслушивает оскорбления и стоит на своем Василий Амирджанов Усам Оздемиров Окно в Европу через водородную энергетику Усам Оздемиров Игорь Буккер Призрак убитой кинозвезды не дает покоя Игорь Буккер
Комментарии
Простят ли россиянам все кредиты и займы
"Иначе будет плохо": западные ученые призвали срочно спасать демократию
Будут ли Социалистические США?
Лукашенко дал Макрону совет по общению с мусульманами
Врачи и эксперты оценили мощь "второй волны" пандемии
Макрон выслушивает оскорбления и стоит на своем
Будут ли Социалистические США?
Лукашенко приказал отчислить из вузов всех протестующих студентов
Лукашенко приказал отчислить из вузов всех протестующих студентов
Лукашенко приказал отчислить из вузов всех протестующих студентов
Кремль раздражен Лукашенко: "Батьку" могут заменить
В центре Тбилиси собрались несколько тысяч протестующих
Зачем Путину был нужен телефонный разговор с Зеленским
Армяне и азербайджанцы сами не помирятся
Армяне и азербайджанцы сами не помирятся
Со всей ответственностью: нашлись силы, которые спасут Россию от катастрофы
Со всей ответственностью: нашлись силы, которые спасут Россию от катастрофы
В Карабахе наблюдается гуманитарный кризис
В Карабахе закрыли все детские сады и школы из-за боёв
Друг Светланы Владимирской опроверг соообщения о коме певицы
Агата Муцениеце собралась выходить замуж
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Промокоды Навигатор
Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников