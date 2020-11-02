Власти Северной Осетии в течение трёх лет намерены выделить на развитие туристического комплекса "Мамисон" 6,4 млрд рублей.
"На следующий год нам удалось добиться существенного увеличения финансирования по многим статьям развития Северного Кавказа. В первую очередь по финансированию туризма. На строительство "Мамисона" на ближайшие три года 6,4 млрд рублей предусмотрено. Он должен стать якорным проектом для республики", — заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников в ходе совещания по вопросам реализации перечня мероприятий социально-экономического развития в Беслане.
Также он отметил важность решения задач и в других сферах, таких как образование, здравоохранение, сельское хозяйство, ЖКХ и др.
"Это то, без чего мы не обеспечим надежную социально-экономическую базу. Северная Осетия за последние годы проделала серьезный путь. Это видно по тому, насколько выросла доля собственных налоговых и неналоговых доходов. Для нас это важный индикатор, без наведения порядка в этой сфере об инвестициях, как частных, так и федеральных говорить бессмысленно", — подчеркнул Решетников.
Телеведущий вступился за людей, которых вдова Баталова обвинила в мошенничестве.