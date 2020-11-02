На развитие курорта "Мамисон" за три года направят более 6 млрд рублей

Власти Северной Осетии в течение трёх лет намерены выделить на развитие туристического комплекса "Мамисон" 6,4 млрд рублей.

"На следующий год нам удалось добиться существенного увеличения финансирования по многим статьям развития Северного Кавказа. В первую очередь по финансированию туризма. На строительство "Мамисона" на ближайшие три года 6,4 млрд рублей предусмотрено. Он должен стать якорным проектом для республики", — заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников в ходе совещания по вопросам реализации перечня мероприятий социально-экономического развития в Беслане.

Также он отметил важность решения задач и в других сферах, таких как образование, здравоохранение, сельское хозяйство, ЖКХ и др.