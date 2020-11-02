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Министр туризма на Сахалине уволился по своему желанию

В агентстве по туризму Сахалинской области произошли кадровые перестановки. Валерий Дубровский принял решение оставить пост руководителя ведомства, сообщает ИА SakhalinMedia.

Министр туризма на Сахалине уволился по своему желанию

Губернатор Валерий Лимаренко принял отставку.

Стоит отметить, что изначально Дубровский активно взялся за развитие туризма в регионе. Он придумал два кластера и пытался их продвинуть. Планировали привлечь в регион миллионы туристов.

Недавно рассказывал о кешбэке за поездки по России.

Теперь пост главы агентства по туризму Сахалинской области займёт заместитель руководителя Наталия Пахолкова.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что на Сахалине могут появиться этнодеревни. Пока там имеется одна этнодеревня, которая находится на базе питомника ездовых собак. Здесь гости могут покататься на собачьих упряжках и познакомиться с бытом нивхов.

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