Летний сезон на "Роза Хутор" продлён до середины ноября

Летний сезон на "Роза Хутор" в этом году продлится до середины ноября. До 15 ноября включительно гости курорта смогут подняться на Роза Пик — самую высокую смотровую площадку Сочи (2320 м. над уровнем моря). Большинство природных достопримечательностей и увлекательных аттракционов курорта также будут доступны для посещения*.
Однако, в экскурсионном режиме в это время для туристов начнет работать подъемник "Стрела", на котором можно подняться из Роза Долины на отметку Роза-1600. Здесь гости курорта смогут насладиться живописными горными пейзажами, сделать красочные фото и получить яркие впечатления.
С 1 декабря вновь будут запущены родельбан и наиболее востребованный подъемник Олимпия, на котором всегда можно добраться до отметки 1100 метров — в Горную Олимпийскую деревню.
Начало горнолыжного сезона 2020/2021 запланировано на 18 декабря. Ожидается, что с этого дня будут открыты для катания горнолыжные трассы курорта.
* зависит от текущих погодных условий
В Кремле раздражены поведением Лукашенко. Источник пишут - Путин больше не общается с ним по телефону. В Минск постоянно летают чиновники, обсуждая "дележ" РБ.