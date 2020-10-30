Летний сезон на "Роза Хутор" продлён до середины ноября

Летний сезон на "Роза Хутор" в этом году продлится до середины ноября. До 15 ноября включительно гости курорта смогут подняться на Роза Пик — самую высокую смотровую площадку Сочи (2320 м. над уровнем моря). Большинство природных достопримечательностей и увлекательных аттракционов курорта также будут доступны для посещения*.

Далее, в преддверии нового зимнего сезона, с 16 по 30 ноября, для проведения регламентных работ будут закрыты подъемник "Олимпия" и популярный аттракцион родельбан.

А с 16 ноября по 11 декабря — канатные дороги "Заповедный лес" и "Кавказский экспресс".

Кресельные канатки "Эдельвейс" и "Волчья скала" также отправятся на профилактику в период с 16 ноября по 17 декабря.

Однако, в экскурсионном режиме в это время для туристов начнет работать подъемник "Стрела", на котором можно подняться из Роза Долины на отметку Роза-1600. Здесь гости курорта смогут насладиться живописными горными пейзажами, сделать красочные фото и получить яркие впечатления.

С 1 декабря вновь будут запущены родельбан и наиболее востребованный подъемник Олимпия, на котором всегда можно добраться до отметки 1100 метров — в Горную Олимпийскую деревню.

Начало горнолыжного сезона 2020/2021 запланировано на 18 декабря. Ожидается, что с этого дня будут открыты для катания горнолыжные трассы курорта.

* зависит от текущих погодных условий