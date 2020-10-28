Российские туристы нашли способ попасть на Бали в пандемию

Власти Бали ещё не открыли границы для российских туристов. Несмотря на это россияне всё же могут проникнуть на остров, считает генеральный директор офиса TEZ TOUR в Таиланде Андрей Снетков.

Он пояснил, что для того чтобы провести новогодние каникулы на Бали, нужно оформить электронную бизнес-визу.

Данный документ позволяет находиться на территории Бали до 60 дней. В случае необходимости действие рабочей визы можно продлить.

Напомним, 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса. Большинство стран приостановили международное авиасообщение, чтобы не допустить распространение инфекции.

Но в начале лета некоторые страны открыли туристический сезон.

Ранее "Правда. Ру" писала, что в Праге открылся отель только для больных коронавирусом. Так владельцы четырёхзвёздочной гостиницы решили покрыть убытки из-за упадка туризма, а также помочь заболевшим.