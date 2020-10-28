Природный туризм: глобальные вызовы и перспективы России обсудят в Сочи

28 октября на курорте "Роза Хутор" стартует III Международная конференция, посвященная экотуризму. Участие в интерактивной дискуссии о глобальной и отечественной рекреации примут российские и международные эксперты, представители научных и деловых кругов, специалисты заповедников и национальных парков. Организаторы мероприятия — фонд "Слава" Посла доброй воли ООН Вячеслава Фетисова, Группа "Интеррос", курорт "Роза Хутор".

"Из-за временных ограничений на массовые мероприятия программу традиционного форума решили провести в новом формате. Лично на курорте "Роза Хутор" встретятся только спикеры — ведущие специалисты по природному туризму из всех вовлеченных стран: видные российские и международные эксперты, подвижники заповедного дела, представители ООПТ, научных и деловых кругов, государственные и общественные деятели", — сообщили в оргкомитете.

На III Международной конференции "Природный туризм: глобальные вызовы и перспективы России" будут обсуждать только практические вопросы отрасли. Главный фокус: формирование правил и стандартов устойчивого развития отрасли, которые отвечают общим интересам ее участников, а также способствуют объединению усилий бизнеса, власти, природоохранных учреждений, науки и общественных сил.

"Это позволит значительно повысить качество организации туристской деятельности на ООПТ и укрепит ответственность за сохранение природного достояния для будущих поколений. Дискуссионная программа конференции организована таким образом, чтобы осветить наиболее острые отраслевые проблемы и предоставить участникам возможность искать и обсуждать пути их решения", — подчеркнули в оргкомитете.

При формировании повестки события эксперты ориентировались на региональный принцип, это поможет продемонстрировать примеры лучших практик и специфические вызовы, возникающие на пути устойчивого развития туризма в различных географических зонах самой большой страны мира. Присоединиться к дискуссиям и сессиям конференции онлайн на специальной платформе смогут все желающие. Все три дня в режиме реального времени можно будет наблюдать за всеми семинарами, встречами и обсуждениями, задавать собственные вопросы спикерам, общаться с ними в чатах, а также выступать с комментариями по видеосвязи. Рабочие языки платформы: русский и английский.

Увидеть полный список спикеров и программу, зарегистрироваться на мероприятие можно на сайте www.eco-russia.org.