В Праге открылся отель только для больных коронавирусом

В чешской столице открылся отель, в которые можно заселиться только при наличии коронавируса. Так владельцы четырёхзвёздочной гостиницы решили покрыть убытки из-за упадка туризма, а также помочь заболевшим.

Проживание в отеле доступно для местных жителей, которые не хотят подвергать опасности близких, а также для туристов из других стран и городов. Для заселения нужно представить справку о положительном тесте на коронавирус.

В отеле предусмотрено полностью бесконтактное обслуживание. Общение с персоналом происходит по видеосвязи, а еду в номер доставляют.