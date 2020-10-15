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"Роза Хутор" открыл пассажирский горный "Вертолетный центр"

Горный курорт "Роза Хутор" в сотрудничестве с компанией "Хели-Грант" открыл уникальный "Вертолетный центр", который предлагает впечатляющие воздушные путешествия на вертолете Белл-407 по территории Краснодарского края. Полеты будут выполняться известной на рынке "Авиационно-Промышленной Компанией Вектор".

"Роза Хутор" открыл пассажирский горный "Вертолетный центр"

В программе вертолетных маршрутов обзорные прогулки над территорией Сочинского национального парка, а также перелеты между курортом "Роза Хутор" и пунктами Краснодарского края, Республики Адыгея и Кабардино-Балкарии.

В настоящий момент гостям курорта предлагаются два основных маршрута.

  • "Панорамный" — это 15-ти минутный обзор площадок объектов Олимпиады 2014 года, горы Красная скала, одной из вершин массива Аибга (2450 м), горы Агепста (3256 м), горы Каменный столб (2509 м) и хребта "Турьи горы".
  • Получасовой маршрут "Обзорный" позволяет увидеть не только величие горных ландшафтов, но и бескрайнее Черное море. Кроме обзора горных массивов предполагается полет к черноморскому побережью в район Кудепсты через Старую Краснополянскую дорогу, а также осмотр с высоты самого длинного подвесного пешеходного моста в России Skypark AJ Hacket Sochi и территории Форелевого хозяйства.

Как отметил заместитель генерального директора курорта "Роза Хутор" Сергей Хворостяный: "Организация воздушных путешествий позволит гостям курорта по-новому взглянуть на красоты Горного Причерноморья. Мы создаем дополнительные возможности для активного туризма, соответствующие мировым трендам, и предлагаем в полном объеме уникальный межрегиональный туристический продукт. Стратегический приоритет для нас — безопасность гостей курорта. Поэтому мы со всей тщательностью подошли к выбору индустриального партнера для создания "Вертолетного центра". Принципиальным был вопрос наличия свидетельства эксплуатанта, позволяющего выполнять коммерческие пассажирские перевозки. Это обеспечивает соблюдение требований Воздушного кодекса Российской Федерации и Федеральных авиационных правил "Общие правила воздушных перевозок пассажиров, багажа, грузов и требования к обслуживанию пассажиров, грузоотправителей, грузополучателей". В нашем распоряжении прекрасно зарекомендовавший себя вертолет Белл-407 — это очень надежная машина".

Вертолет Белл-407 кроме одного пилота вмещает до пяти пассажиров — это один из самых современных летательных аппаратов такого класса, сочетающий новейшие технологии и комфорт. Он используется во всех областях вертолетного транспорта: от работ по эвакуации до перевозки VIP пассажиров. Для данного вертолета прекрасно налажена сеть авторизованных центров технического обслуживания и обучения пилотов.

Сейчас на курорте "Роза Хутор" для организации перелетов действует одна вертолетная площадка. В дальнейших планах курорта — открытие ещё нескольких площадок и развитие сети маршрутов.

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