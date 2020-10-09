Россиянам вновь придётся пройти карантин при поездке в Швейцарию

Россиянам с 12 октября вновь придётся проходить двухнедельный карантин по приезду в Швейцарскую Конфедерацию.
"Власти Швейцарии повторно включили Россию с 12 октября в список государств, представляющих повышенный риск заражения коронавирусом. Согласно обновленному в пятницу списку, опубликованному на сайте Федерального управления здравоохранения, в него также добавлены Грузия, Иордания, Иран, Канада и Словакия. В этом перечне с 12 октября значится 61 страна и территория.
По прибытии из них всем пассажирам, включая швейцарских граждан, требуется проходить обязательный 10-дневный карантин. За несоблюдение этого положения предусмотрен штраф в размере 10 тысяч франков (около 11 тысяч долларов), — говорится в сообщении консульского отдела посольства РФ в Швейцарии.
Исключение России из списка "опасных" стран произошло всего два месяца назад, 8 августа.
"Россия прежде входила в карантинный список Швейцарии, однако была исключена из него 8 августа ввиду улучшения ситуации с коронавирусом. Перечень стран регулярно обновляется", — отмечается в сообщении.
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