"PROбренд" подвел итоги: в Москве наградили победителей конкурса

Церемония награждения победителей и призеров Второго международного маркетингового конкурса "PROбренд-2020" состоялась 29 сентября в конгресс-центре Торгово-промышленной палаты РФ.

На торжество собралось более 120 призеров и победителей со всех уголков России: от Мурманской области до Магаданской, а также представители Экспертного совета и партнеров конкурса.

Гостей приветствовал Сергей Викторович Селиванов, директор Департамента выставочной, ярмарочной и конгрессной деятельности Торгово-промышленной палаты Российской Федерации, член Экспертного совета.

Всего в адрес Оргкомитета поступило 407 заявок в 12 номинациях. Безоговорочным лидером по количеству заявок стала номинация "Брендинг территории" — в нее подана почти треть всех поступивших заявок. На втором месте номинация "Брендированная сувенирная продукция". Третье место разделили две номинации — "Видеобрендинг" и "Брендированная полиграфия".

В конкурсе приняло участие 53 региона России. Безусловным лидером по числу поданных заявок стала Белгородская область.

Зарубежный блок участников в этом году представлен республиками Вьетнам, Сербия, Казахстан, Узбекистан. По количеству поданных заявок лидер — Узбекистан.

В списке были представлены следующие номинации:

"Брендированная полиграфия",

"Студенческие проекты",

"Брендинг средств размещения и питания",

"Бренинг туристического объекта" и другие.

Кроме того, выделяли и вклад за популяризацию брендов в туризме — в таких номинациях к наградам были представлены журналисты и блогеры.

Также в рамках мероприятия были вручены и специальные дипломы за различные спецпроекты и достижения на фестивалях.

С результатами конкурса можно ознакомиться на www.union-esot.com.