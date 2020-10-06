Церемония награждения победителей и призеров Второго международного маркетингового конкурса "PROбренд-2020" состоялась 29 сентября в конгресс-центре Торгово-промышленной палаты РФ.
На торжество собралось более 120 призеров и победителей со всех уголков России: от Мурманской области до Магаданской, а также представители Экспертного совета и партнеров конкурса.
Гостей приветствовал Сергей Викторович Селиванов, директор Департамента выставочной, ярмарочной и конгрессной деятельности Торгово-промышленной палаты Российской Федерации, член Экспертного совета.
Всего в адрес Оргкомитета поступило 407 заявок в 12 номинациях. Безоговорочным лидером по количеству заявок стала номинация "Брендинг территории" — в нее подана почти треть всех поступивших заявок. На втором месте номинация "Брендированная сувенирная продукция". Третье место разделили две номинации — "Видеобрендинг" и "Брендированная полиграфия".
В конкурсе приняло участие 53 региона России. Безусловным лидером по числу поданных заявок стала Белгородская область.
Зарубежный блок участников в этом году представлен республиками Вьетнам, Сербия, Казахстан, Узбекистан. По количеству поданных заявок лидер — Узбекистан.
В списке были представлены следующие номинации:
"Брендированная полиграфия",
"Студенческие проекты",
"Брендинг средств размещения и питания",
"Бренинг туристического объекта" и другие.
Кроме того, выделяли и вклад за популяризацию брендов в туризме — в таких номинациях к наградам были представлены журналисты и блогеры.
Также в рамках мероприятия были вручены и специальные дипломы за различные спецпроекты и достижения на фестивалях.
С результатами конкурса можно ознакомиться на www.union-esot.com.
По сведениям журналистов, предложение о переговорах уже направлено. В первую очередь для Украины интересен более "тесный" формат.