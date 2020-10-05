В Ульяновской области появится первый в мире радонариум

Санаторий "Радон" в Ульяновской области получил патент на изобретение, с помощью которого можно будет вылечить заболевания опорно-двигательной, сердечно-сосудистой, эндокринной, дыхательной систем, а также заболевания кожи.

"Изобретение относится к медицинской технике и может быть использовано в учреждениях практического здравоохранения: больницах, поликлиниках, санаториях, профилакториях, восстановительных и реабилитационных медицинских центрах", — сообщили в Агентстве по туризму Ульяновской области.

Авторы изобретения утверждают, что разработка очень эффективна при лечении более чем 150 заболеваний.

В санатории "Радон" заработали первые в мире управляемый радоновый эманаторий и пароэманаторий.

Во время пандемии 120 медицинских специалистов в рамках проекта "Спасибо медикам" прошли здесь курс реабилитации.