В Алтайском крае открылась агроусадьба "Каляма"

Жительница Алтайского края Ирина Грудцина стала владелицей агроусадьбы "Каляма" и уже пробует себя в роли экскурсовода.

Бывший учитель географии, уйдя из школы, поняла, что без детей она не может. Тогда Ирина решила создать свой собственный этнопроект. Она выкупила у бабушки в родном Новотроицке старый дом. В нём сохранилась старинная утварь и другие предметы быта. Теперь здесь музей крестьянского быта.

"Это моё личное отношение к истории, мне хочется всё это сохранить, чтобы дети, хотя они не проявляют особого интереса сейчас, чтобы дети видели, как раньше жили, чтобы знали", — говорит Ирина.

Гости агроусадьбы могут не просто услышать рассказы о быте переселенцев. Они могут самостоятельно смолоть муку из зёрен, замесить тесто, испечь пироги, принести воды на коромысле, а также сбить масло и подоить козу.

"Иногда и песни попоём, кто умеет, на гармошке поиграем, сразу ностальгия какая-то, чай попьём из самовара — и вообще хорошо становится", — рассказала хозяйка "Каляма".

В первый год существования агроусадьбы её посетили более 300 гостей.

47-летняя женщина уверена, что никогда не поздно заняться чем-то новым и полностью изменить свою жизнь, даже в маленьком селе на Алтае.