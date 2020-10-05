Жительница Алтайского края Ирина Грудцина стала владелицей агроусадьбы "Каляма" и уже пробует себя в роли экскурсовода.
Бывший учитель географии, уйдя из школы, поняла, что без детей она не может. Тогда Ирина решила создать свой собственный этнопроект. Она выкупила у бабушки в родном Новотроицке старый дом. В нём сохранилась старинная утварь и другие предметы быта. Теперь здесь музей крестьянского быта.
"Это моё личное отношение к истории, мне хочется всё это сохранить, чтобы дети, хотя они не проявляют особого интереса сейчас, чтобы дети видели, как раньше жили, чтобы знали", — говорит Ирина.
Гости агроусадьбы могут не просто услышать рассказы о быте переселенцев. Они могут самостоятельно смолоть муку из зёрен, замесить тесто, испечь пироги, принести воды на коромысле, а также сбить масло и подоить козу.
"Иногда и песни попоём, кто умеет, на гармошке поиграем, сразу ностальгия какая-то, чай попьём из самовара — и вообще хорошо становится", — рассказала хозяйка "Каляма".
В первый год существования агроусадьбы её посетили более 300 гостей.
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