В Челябинской области с 1 по 4 октября проходит деревянный фестиваль-конкурс "Уральский характер"
10 команд резчиков по дереву продемонстрируют своё мастерство в городском саду имени Пушкина.
Принять участие в мероприятии смогут мастера из Ижевска, Перми, Москвы и Московской области и Уфы. Изготовленные резчиками работы останутся в дар площадке, на которой проходит конкурс.
Темой фестиваля в этом году выбрали цитату из стихотворения А. С. Пушкина "Осень" — "И с каждой осенью я расцветаю вновь…". Мастера должны будут создать арт-объекты по сюжетам русской литературы XIX века.
Партнёр мероприятия — Агентство международного сотрудничества Челябинской области.
"Деревянный фестиваль — не просто разовое мероприятие: после себя он оставляет целый музей под открытым небом, а скульптурами ещё много лет будут любоваться горожане и гости Челябинска, — отмечает директор АНО "Агентство международного сотрудничества Челябинской области" Валерий Денисенко.
"Давно пора эту проблему выводить глобально на всю страну".