В Челябинской области состоится фестиваль "Уральский характер"

В Челябинской области с 1 по 4 октября проходит деревянный фестиваль-конкурс "Уральский характер"

10 команд резчиков по дереву продемонстрируют своё мастерство в городском саду имени Пушкина.

Принять участие в мероприятии смогут мастера из Ижевска, Перми, Москвы и Московской области и Уфы. Изготовленные резчиками работы останутся в дар площадке, на которой проходит конкурс.

Темой фестиваля в этом году выбрали цитату из стихотворения А. С. Пушкина "Осень" — "И с каждой осенью я расцветаю вновь…". Мастера должны будут создать арт-объекты по сюжетам русской литературы XIX века.

Партнёр мероприятия — Агентство международного сотрудничества Челябинской области.