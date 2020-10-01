К 2024 году в России создадут 24 природоохранные зоны

Российские власти намерены к 2024 году завершить процесс создания 24 новых особо охраняемых природных территорий, сообщает ТАСС. На сегодняшний день 14 из них уже готовы, заявил министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин на мероприятии ООН по сохранению биоразнообразия Земли.

От отметил, что общая площадь природоохранных территорий будет составлять 5 млн гектаров.

Министр добавил, что данные меры будут способствовать сохранению экосистем и развитию экологического туризма.

Также он рассказал о том, какие проводятся мероприятия, направленные на сохранение животных, которые находятся под угрозой исчезновения.

Так, в этом году из Красной книги было исключено более сотни исчезающих видов, так как удалось восстановить их популяцию.

Более 25% суши РФ находится под законодательной охраной, подчеркнул Кобылкин.