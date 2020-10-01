Российские власти намерены к 2024 году завершить процесс создания 24 новых особо охраняемых природных территорий, сообщает ТАСС. На сегодняшний день 14 из них уже готовы, заявил министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин на мероприятии ООН по сохранению биоразнообразия Земли.
От отметил, что общая площадь природоохранных территорий будет составлять 5 млн гектаров.
Министр добавил, что данные меры будут способствовать сохранению экосистем и развитию экологического туризма.
Также он рассказал о том, какие проводятся мероприятия, направленные на сохранение животных, которые находятся под угрозой исчезновения.
Так, в этом году из Красной книги было исключено более сотни исчезающих видов, так как удалось восстановить их популяцию.
Более 25% суши РФ находится под законодательной охраной, подчеркнул Кобылкин.
"Это значительный вклад России в достижение стратегических целей в области биоразнообразия, согласно которым к 2020 году по меньшей мере 17% суши должно быть защищено", — заявил он.
"Давно пора эту проблему выводить глобально на всю страну".