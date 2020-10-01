Над Амуром построят международную канатную дорогу

Над рекой Амур скоро будет построена международная канатная дорога, благодаря которой турпоток в Амурскую область может увеличиться, сообщает РИА "Новости".

Место для строительства канатной дороги выбрано неслучайно. В качестве главных туристических и торговых транзитных путей для развития российско-китайского приграничного туризма рассматривались Благовещенск и Хэйхэ, поэтому решили соединить центры этих городов.

Предполагается, что после того как мост будет введён в эксплуатацию, пассажиропоток будет резко увеличен.