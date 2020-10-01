Над рекой Амур скоро будет построена международная канатная дорога, благодаря которой турпоток в Амурскую область может увеличиться, сообщает РИА "Новости".
Место для строительства канатной дороги выбрано неслучайно. В качестве главных туристических и торговых транзитных путей для развития российско-китайского приграничного туризма рассматривались Благовещенск и Хэйхэ, поэтому решили соединить центры этих городов.
Предполагается, что после того как мост будет введён в эксплуатацию, пассажиропоток будет резко увеличен.
"Китайские туристы традиционно проявляют высокую заинтересованность в посещении России. Однако привлечение китайских туристов невозможно без создания комфортных условий для пересечения ими границы. Реализация проекта трансграничной канатно-подвесной дороги как раз создаст необходимые условия.
Соответственно, после реализации проекта канатной дороги ожидается, что количество граждан Китая, посещающих город с целью туризма, значительно увеличится", — цитирует пресс-служба слова министра экономического развития и внешних связей Приамурья Людмилы Старковой.
"Давно пора эту проблему выводить глобально на всю страну".