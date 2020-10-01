В Палехе хотят увеличить турпоток в четыре раза

Турпоток в Палех должен составлять 100-150 тыс. человек в год. К таким показателям будет стремиться культурная столица Ивановской области, заявила на круглом столе, посвящённом развитию туристического потенциала Палеха, Анастасия Грушецкая, директор центра туризма и гостеприимства.

В настоящее время город посещают максимум 40 тыс. туристов в год.

"Для сравнения: Плёс принимает 370 000 туристов в год, Суздаль — 1,5 млн. Нам бы хотелось увеличить поток туристов до 100 000-150 000 человек в год", — пояснила она.

На данный момент в Палехе очень мало кафе и ресторанов, а турпредложений почти нет. Туристы посещают в городе в основном только Музей палехского искусства.

Город нуждается в рекламе. Грушецкая считает, что точкой притяжения могут стать фестивали.

На следующий год в Палехе запланировано проведение фестиваля "Русская Нарния".

Местные предприниматели готовы принять участие в повышении привлекательности Палеха для туристов.