Власти Чувашии закупят для туристов суда на подводных крыльях

Власти Чувашии планируют приобрести суда на подводных крыльях "Валдай 45Р".

"Большая часть организованных туристов прибывает в Чувашию круизными маршрутами по Волге, да и местное население все больше нацелено на внутренний туризм. Поэтому закупка "Валдаев" даст импульс развитию экономики прибрежных малых исторических городов республики — Козловки и Мариинского Посада. Также в перспективе планируется пустить водный транспорт из Чебоксар до Казани", — сообщили в пресс-службе областного правительства.

Судно "Валдай 45Р" рассчитано на 45 пассажиров и двух членов экипажа. Оно способно двигаться со скоростью до 75 км/ч и преодолевать расстояния до 550 км.

"Чувашия попросила льготное финансирование из федерального бюджета в форме компенсации расходов по договорам, заключенным с российскими лизинговыми компаниями на приобретение речного транспорта", — пояснили в пресс-службе.

Предполагается, что это будет способствовать развитию речного туризма.