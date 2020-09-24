Туристам, отдыхающим в Турции, рассказали, от какой еды лучше отказаться, сообщает телеканал "Царьград" со ссылкой на блог "ТУРИСТиКо".
Рекомендуется избегать употребления блюд, приготовленных из сырой рыбы или мяса. Это связано с тем, что нет возможности проверить, в каких условиях хранятся ингредиенты.
Кроме того, не следует есть мясо в нарезке. Остатки их часто подают на следующий день в такие блюда, как крем-суп, пицца, салаты.
Та же рекомендация относится и к десертам. Иногда им могут пытаться придать более свежий вид за счёт добавления дополнительных слоёв крема или фруктов. Но десерт при этом не является свежим.
В коктейли часто добавляют лёд с водой из-под крана, поэтому лучше употреблять чай и воду в бутылках.
Ранее "Правда.Ру" писала, что турецкие отели откажутся от шведского стола после пандемии коронавируса.
Грибной сезон вот-вот уже начнется, и многие из нас планируют свои "охотничьи" маршруты за грибами. Следует запастись репеллентом от комаров, резиновыми сапогами, плащом и корзинкой. А вот ножик для того, чтобы срезать грибы, брать с собой не обязательно. Ведь представление о том, что грибы обязательно нужно срезать, - чистейшей воды заблуждение.