Туристов предупредили об опасных продуктах в Турции

Туристам, отдыхающим в Турции, рассказали, от какой еды лучше отказаться, сообщает телеканал "Царьград" со ссылкой на блог "ТУРИСТиКо".

Рекомендуется избегать употребления блюд, приготовленных из сырой рыбы или мяса. Это связано с тем, что нет возможности проверить, в каких условиях хранятся ингредиенты.

Кроме того, не следует есть мясо в нарезке. Остатки их часто подают на следующий день в такие блюда, как крем-суп, пицца, салаты.

Та же рекомендация относится и к десертам. Иногда им могут пытаться придать более свежий вид за счёт добавления дополнительных слоёв крема или фруктов. Но десерт при этом не является свежим.

В коктейли часто добавляют лёд с водой из-под крана, поэтому лучше употреблять чай и воду в бутылках.

Ранее "Правда.Ру" писала, что турецкие отели откажутся от шведского стола после пандемии коронавируса.