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В машинном зале электростанции "Пороги" впервые состоялся концерт

В посёлке Пороги в Саткинском районе Челябинской области, где расположены одноимённые ГЭС и ферросплавный завод, стартовала "Ночь заводов".

В машинном зале электростанции

Работники местного краеведческого музея организовали для туристов бесплатные экскурсии.

Второй частью мероприятия стал концерт, который проходил в машинном зале гидроэлектростанции. Гости послушали произведения ХХ века и эпохи индустриализации в исполнении ансамбля Intertext.

Дежурное помещение электриков стало импровизированной сценой для музыкантов, а зрители сидели на стульях среди генераторов и турбин.

В конце мероприятия был круглый стол, на котором обсудили перспективы индустриального комплекса "Пороги".

"В этом году "Порогам" исполнилось 110 лет и сейчас объект находится в такой точке, когда очень важно объединить усилия вокруг него, вместе задать траекторию развития.

Инициативы по сохранению памятника звучат уже не первый год: за состояние "Порогов" искренне переживают многие краеведы, предприниматели, инженеры, туристы. И "Ночь заводов" стала площадкой, на которой все смогли высказаться, обменяться контактами и сформировать общее видение будущего. Концерт не только привлёк внимание к этому объекту, но и показал нашим партнёрам возможные форматы работы с индустриальным наследием", — рассказала куратор программы "Лаборатория индустриальности" Анна Акимова.

 

 

 

 

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