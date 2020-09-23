В машинном зале электростанции "Пороги" впервые состоялся концерт

В посёлке Пороги в Саткинском районе Челябинской области, где расположены одноимённые ГЭС и ферросплавный завод, стартовала "Ночь заводов".

Работники местного краеведческого музея организовали для туристов бесплатные экскурсии.

Второй частью мероприятия стал концерт, который проходил в машинном зале гидроэлектростанции. Гости послушали произведения ХХ века и эпохи индустриализации в исполнении ансамбля Intertext.

Дежурное помещение электриков стало импровизированной сценой для музыкантов, а зрители сидели на стульях среди генераторов и турбин.

В конце мероприятия был круглый стол, на котором обсудили перспективы индустриального комплекса "Пороги".