В реализацию проекта "Всесезонный курорт "Манжерок" на Алтае Сбербанк намерен вложить порядка 4 млрд рублей.
"Сбербанк России, как собственник курорта, намерен серьёзно заняться развитием его инфраструктуры: построить гостиницу, оздоровительный центр, горнолыжные трассы, канатные дороги и другие объекты. Инвестиции в экономику региона составят порядка 4 млрд рублей", — написал глава Республики Алтай Олег Хорохордин в Instagram.
"Манжерок" пользуется большой популярностью у туристов из разных стран мира.
В прошлом году после открытия новой высокоскоростной канатной дороги курорт посетили более 220 тыс. человек, а за период с января по июль этого года было зарегистрировано 226 тыс. туристов.
"Вместе со Сбербанком мы будем работать над повышением качества сервиса, развивать зимние виды туризма в Республике Алтай, чтобы равномерно распределить турпоток", — рассказал Хорохордин.
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