Сбербанк инвестирует в развитие курорта на Алтае 4 млрд рублей

В реализацию проекта "Всесезонный курорт "Манжерок" на Алтае Сбербанк намерен вложить порядка 4 млрд рублей.

"Сбербанк России, как собственник курорта, намерен серьёзно заняться развитием его инфраструктуры: построить гостиницу, оздоровительный центр, горнолыжные трассы, канатные дороги и другие объекты. Инвестиции в экономику региона составят порядка 4 млрд рублей", — написал глава Республики Алтай Олег Хорохордин в Instagram.

"Манжерок" пользуется большой популярностью у туристов из разных стран мира.

В прошлом году после открытия новой высокоскоростной канатной дороги курорт посетили более 220 тыс. человек, а за период с января по июль этого года было зарегистрировано 226 тыс. туристов.