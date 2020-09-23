В окрестностях Абакана на острове в центре озера обустроили новую территорию отдыха. Жители столицы республики уже разместили цветные зонтики.
Сегодня здесь создан чистый пляж с газонами и цветниками. Местные предприниматели почистили и отсыпали дно. Объект полностью соответствует необходимым требованиям безопасности, о чём выдано официальное заключение.
В перспективе планируется открыть на Островке (название нового парка отдыха) аквапарк. Здесь появятся лежаки и беседки для отдыхающих.
"На реализацию этих целей будет выделен льготный кредит средств Гарантийного фонда республики", — сообщила замглавы Хакасии Ирина Войнова.
Власти Хакасии помогут предпринимателям организовать форелевое хозяйство. Руководство республики надеется, что в будущем рядом с ним отроется рыбный ресторан, а в парковой зоне Островка — объекты размещения для туристов.
Столичный дизайнер Надежда Славина до сих пор не может понять мотивов, по которым её 12-летняя дочь решила уйти из дома.