В новом парке отдыха Абакана откроют аквапарк

В окрестностях Абакана на острове в центре озера обустроили новую территорию отдыха. Жители столицы республики уже разместили цветные зонтики.

Сегодня здесь создан чистый пляж с газонами и цветниками. Местные предприниматели почистили и отсыпали дно. Объект полностью соответствует необходимым требованиям безопасности, о чём выдано официальное заключение.

В перспективе планируется открыть на Островке (название нового парка отдыха) аквапарк. Здесь появятся лежаки и беседки для отдыхающих.

"На реализацию этих целей будет выделен льготный кредит средств Гарантийного фонда республики", — сообщила замглавы Хакасии Ирина Войнова.

Власти Хакасии помогут предпринимателям организовать форелевое хозяйство. Руководство республики надеется, что в будущем рядом с ним отроется рыбный ресторан, а в парковой зоне Островка — объекты размещения для туристов.