"Роза Хутор" объявил график работы канатных дорог в межсезонье

Летний сезон на горном курорте "Роза Хутор" завершится 8 ноября, после чего часть подъемников закроется на плановые работы, зимний сезон здесь рассчитывают открыть 18 декабря.

Безопасность и техническая исправность объектов инфраструктуры являются безусловными приоритетами для "Роза Хутор". Поэтому в период межсезонья канатные дороги курорта частично закрываются для проведения плановых регламентных работ. С 9 по 30 ноября, в преддверии зимнего сезона 2020/2021, будет проходить профилактика подъемников:

"Олимпия",

"Заповедный лес" и "Кавказский экспресс", ведущих на Роза Пик (2 320 метров над уровнем моря),

а также аттракциона родельбан.

В это время в экскурсионном режиме для туристов начнет работать канатная дорога "Стрела", на которой можно подняться из Роза Долины на отметку Роза-1600. Здесь гости курорта смогут насладиться живописными горными пейзажами, сделать красочные фото и получить яркие впечатления. График работы канатной дороги "Стрела": с 9:00 до 18:30 (время посадки последнего гостя до Роза-1600 — 17.50).

С 1 декабря вновь будут запущены родельбан и наиболее востребованный подъемник "Олимпия", на котором можно добраться до отметки 1170 м — в Горную Олимпийскую деревню.

Как отметили в пресс-службе "Роза Хутор": "Наш курорт работает круглогодично и вне зависимости от времени года и проводимых регламентных работ, мы всегда предоставляем нашим гостям возможность подняться в горы. Если закрываются одни канатки, включаются другие".

Начало горнолыжного сезона 2020/2021 запланировано на 18 декабря — с этого дня, если позволят погодные условия, будут открыты для катания горнолыжные трассы курорта. Именно в этом сезоне планируется ввести в эксплуатацию канатную дорогу нового поколения D-Line производства Doppelmayr (Австрия). Это первый подъемник такого типа в России. Он будет построен на Южном склоне хребта Аибга и протянется до отметки 2200 метров над уровнем моря. Перепад высот составит 600 метров. Протяженность канатной дороги 2 тыс. метров, она пройдет параллельно действующему кресельному подъемнику "Эдельвейс". Данная канатная дорога станет на курорте 30-й по счету, она уже получила название "Вероника". Ее пропускная способность составит 2400 человек в час.