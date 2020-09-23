5 ноября в ЦМТ объявят победителей Национальной гостиничной премии 2020

Начался второй этап Национальной гостиничной премии 2020 — к голосованию приступило профессиональное жюри конкурса. Оно продлится до 15 октября, победители будут объявлены на Торжественной церемонии награждения 5 ноября 2020 года в Центре международной торговли (Москва), которое традиционно пройдет в формате гала-ужина.

В финале конкурса участвуют 97 номинантов. Члены жюри выставляют оценки по 10-бальной шкале за каждый раздел на странице номинанта. Участник конкурса, набравший наибольшее количество баллов, становится победителем.

"Текущие рейтинги номинантов, которые в настоящее время обозначены на сайте, показывают результаты интернет-голосования пользователей, — говорит руководитель Организационного комитета Премии Дмитрий Демидов. — Этот показатель "зрительских симпатий" в немалой степени отражает креативность маркетологов самих номинантов. Участие в Премии — великолепный инструмент повышения узнаваемости бренда, привлечения новых клиентов, повышения лояльности и вовлеченности клиентов уже существующих".

Несмотря на то, что в этом году прием заявок и размещение материалов номинантов продолжались вплоть до самого конца первого этапа, не все из подавших заявки на участие в Премии успели подготовить материалы.

"Это можно понять — год был, мягко скажем, непростым. — говорит президент Российской гостиничной ассоциации Геннадий Ламшин. — Наш бизнес восстанавливается после известных событий. И происходит это не так быстро, как хотелось бы. На этом фоне поддержка Премии со стороны гостиничного сообщества для нас особенно ценна. В ближайшее время будет открыт прием заявок на участие в Премии 2021 году, чтобы участники могли заблаговременно подготовиться к этому мероприятию".

На официальном сайте hotelawards. ru уже сегодня можно забронировать место на Торжественной церемонии награждения победителей в Национальной гостиничной премии 2020.