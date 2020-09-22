Финляндия снова закрывает границы со Швецией

Власти Финляндии заявили о повторном введении ограничений для туристов на границе со Швецией. Дело в том, что в Швеции количество заражённых коронавирусной инфекцией на 100 тысяч человек превышает установленную Финляндией границу в 25.

Теперь граждане Финляндии, прибывшие из Швеции и некоторых других стран, обязаны в течение двух недель соблюдать самоизоляцию. Сообщается, что деловых поездок ограничения не коснутся.

Власти Финляндии смягчили требования к туристическим поездкам в Швецию 19 сентября, но, согласно новой информации, эти правила будут действовать менее 10 дней.

За сутки в Финляндии было зафиксировано 66 случаев COVID-19.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что власти Финляндии планируют ужесточить требования к прибывающим в страну туристам в связи с неблагоприятной ситуацией с COVID-19.