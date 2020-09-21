В горах Адыгеи создадут уникальный этнографический комплекс

В горах Адыгеи появится уникальный этнографический комплекс "Даховская поляна". Он будет работать круглый год.

"Сегодня туристам важно не только получить комфортные услуги, но и увлекательное путешествие, насыщенное интересной информацией о регионе, событийными мероприятиями. И в этом — наше преимущество. Адыгея обладает красивейшими природными достопримечательностями, древней историей, богатой культурой, брендовой гастрономической продукцией. Все это нужно грамотно сочетать, формируя уникальный туристский продукт", — сообщил глава Адыгеи Мурат Кумпилов.

Также он отметил, что сегодня событийные мероприятия играют важную роль в развитии туризма.

Этнокомплекс будет включать в себя: