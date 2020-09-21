В Курске создадут зону промышленного туризма

Заместитель губернатора Вячеслав Берзин встретился с представителями Курского электроаппаратного завода. Они обсудили вопрос создания зон промышленного туризма на базе индустриального парка "Союз". Резидент парка — КЭАЗ — намерен использовать потенциал имеющихся площадей для развития туризма.

Первые мероприятия запланированы на октябрь. На территории индустриального парка будет проходить Всероссийский фестиваль стрит-арта.

"Мы можем предоставить наши площадки в безвозмездное пользование. Для людей, приходящих на экскурсии, мы организуем свободный доступ. Надеюсь, наши проекты будут интересны многим", — отметил председатель стратегического комитета КЭАЗ Андрей Канунников.

Берзин отметил, что промышленный туризм имеет большое значение для Курской области, так как это будет способствовать привлечению туристов и инвесторов.

В настоящее время Агентство стратегических инициатив рассматривает данную идею, чтобы добавить её в методологию лучших практик.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Мурманская область может стать центром промышленного туризма.