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В Курске создадут зону промышленного туризма

Заместитель губернатора Вячеслав Берзин встретился с представителями Курского электроаппаратного завода. Они обсудили вопрос создания зон промышленного туризма на базе индустриального парка "Союз". Резидент парка — КЭАЗ — намерен использовать потенциал имеющихся площадей для развития туризма.

В Курске создадут зону промышленного туризма

Первые мероприятия запланированы на октябрь. На территории индустриального парка будет проходить Всероссийский фестиваль стрит-арта.

"Мы можем предоставить наши площадки в безвозмездное пользование. Для людей, приходящих на экскурсии, мы организуем свободный доступ. Надеюсь, наши проекты будут интересны многим", — отметил председатель стратегического комитета КЭАЗ Андрей Канунников.

Берзин отметил, что промышленный туризм имеет большое значение для Курской области, так как это будет способствовать привлечению туристов и инвесторов. 

В настоящее время Агентство стратегических инициатив рассматривает данную идею, чтобы добавить её в методологию лучших практик.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Мурманская область может стать центром промышленного туризма.

 

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