Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Новости Все >
Бабье лето придёт в центральную Россию 22 сентября
Мотострелки выдвинулись в районы сосредоточения на учении "Кавказ-2020"
Тыква и морковь защитят от катаракты - врачи
На Сахалине сорвали срок строительства аэровокзала
"Ротор" из-за коронавируса пропустит третий матч подряд
В киевском метро обнаружили неизвестные науке бактерии
Фридрих Мерц: в росте числа беженцев в Европу виновата Россия
"Химки" назовут имя нового тренера 21 сентября
ВОЗ: благодарим Россию за вакцину

Где будут отдыхать россияне в случае "железного занавеса"

В свете второй волны коронавируса, которая, кажется постепенно накрывает государства по всему миру, ждать открытия границ и возобновления международного сообщения в докризисном объеме, судя по всему, придется еще долго.

Где будут отдыхать россияне в случае

Это бьет по самым разным сферам экономики, в том числе и по туризму. В этой связи ряд редакций сообществ в соцсетях и телеграм-каналов заинтересовались, где будут отдыхать их читатели — если карантинный "режим закрытых границ" продлится еще год, или дольше.

В частности, среди пользователей был проведен мега-опрос, по поводу того "куда бы вы взяли абонемент на всю жизнь, если бы вам сказали, что теперь вы сможете отдыхать только в пределах России?".

В опросе на данный момент уже приняли участие более 11 с половиной тысяч человек — и число их растет с каждым часом.

  • Самым популярным ответом, набравшим 35% голосов, стал "Наш Крым, конечно же".
  • Следом, с 30% идут Байкал и Карелия.
  • Далее — снова южное направление: 20% получили курорты Кубани (Сочи, Геленджик и другие).
  • Всего 15% голосов набрали варианты Камчатка
  • Столько же (15%) ответили "Тогда я бы сошел (сошла) с ума".
  • Еще 14% предпочли бы отдыхать на собственной даче.
  • Менее популярными стали с 9% ответы "Сибирь или севера".
  • Варианты "Питер и Москва", а также "безлюдную тундру и тайгу", выбрало по 8% участников опроса.
  • Замыкает опрос Золотое кольцо России с 6% голосов.

Это, конечно, печально, поскольку это самое "Золотое кольцо" российский туристический бренд именно для внутреннего туризма, над развитием которого государство работало, ну, или заявляло, что работает, уже многие годы. И эти проценты намекают нам на качество данной "работы".

В любом случае, думается, что ограничения только внутренним туризмом в силу закрытых границ — это всё же временная мера.

Благо, и Россия уже получила первый вариант вакцины от коронавируса, и другие государства постепенно подходят к изготовлению подобного рода препаратов.

Так что, даже если и будет массовая вторая волна инфекции, то и она в итоге закончится, и хотя бы в плане туризма мир более или менее вернется к докарантинным нормам.

Последние материалы
Краткая история женских купальников
На Сахалине сорвали срок строительства аэровокзала
"Ротор" из-за коронавируса пропустит третий матч подряд
В киевском метро обнаружили неизвестные науке бактерии
Фридрих Мерц: в росте числа беженцев в Европу виновата Россия
Где будут отдыхать россияне в случае "железного занавеса"
"Химки" назовут имя нового тренера 21 сентября
МВД предлагает разрешить использовать эторфин в ветеринарии
ВОЗ: благодарим Россию за вакцину
Экономист объяснил, почему курс евро вырос
Популярное
Политика. Новости и аналитика
Украина закрыла границу с Белоруссией

Украина объявила о закрытии границ с РБ.

Украина закрыла границу с Белоруссией
Парапсихолог: сын Петросяна в опасности
Шоу-бизнес
Парапсихолог: сын Петросяна в опасности
Общество
Жириновский потребовал арестовать Навального
Общество
Помощники Навального могут сесть в тюрьму лет на 7
Василий Амирджанов Лояльные властям СМИ получат свои миллиарды Василий Амирджанов Игорь Буккер Игры викингов заканчивались матом Игорь Буккер Усам Оздемиров Дедолларизация как уход от токсичной валюты Усам Оздемиров
Комментарии
Навальный будет восстанавливаться около года
Навальный будет восстанавливаться около года
"Северный поток-2": точку ставить рано?
Почему Белоруссию продолжает лихорадить?
Почему Белоруссию продолжает лихорадить?
Раскрыто имя конструктора гиперзвукового боевого блока "Авангард"
ЕС: Лукашенко перестанет быть президентом Белоруссии с 5 ноября
Экономист: курс рубля будет зависеть от выборов в США
Лукашев: заболевших в России должно было быть больше
Парижская полиция применила слезоточивый газ против протестующих
"Северный поток-2": точку ставить рано?
Чеснаков: через 50 лет Россией будут управлять женщины
Чеснаков: через 50 лет Россией будут управлять женщины
Росгвардия получила партию новых командно-штабных машин
Навальный будет восстанавливаться около года
Росгвардия получила партию новых командно-штабных машин
Чеснаков: через 50 лет Россией будут управлять женщины
Германия отменила визит Сергея Лаврова
Навальный будет восстанавливаться около года
Правительство приготовило "налоговую удавку" для России
Чеснаков: через 50 лет Россией будут управлять женщины
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Промокоды Навигатор
Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников