Где будут отдыхать россияне в случае "железного занавеса"

В свете второй волны коронавируса, которая, кажется постепенно накрывает государства по всему миру, ждать открытия границ и возобновления международного сообщения в докризисном объеме, судя по всему, придется еще долго.

Это бьет по самым разным сферам экономики, в том числе и по туризму. В этой связи ряд редакций сообществ в соцсетях и телеграм-каналов заинтересовались, где будут отдыхать их читатели — если карантинный "режим закрытых границ" продлится еще год, или дольше.

В частности, среди пользователей был проведен мега-опрос, по поводу того "куда бы вы взяли абонемент на всю жизнь, если бы вам сказали, что теперь вы сможете отдыхать только в пределах России?".

В опросе на данный момент уже приняли участие более 11 с половиной тысяч человек — и число их растет с каждым часом.

Самым популярным ответом, набравшим 35% голосов, стал "Наш Крым, конечно же".

Следом, с 30% идут Байкал и Карелия.

Далее — снова южное направление: 20% получили курорты Кубани (Сочи, Геленджик и другие).

Всего 15% голосов набрали варианты Камчатка

Столько же (15%) ответили "Тогда я бы сошел (сошла) с ума".

Еще 14% предпочли бы отдыхать на собственной даче.

Менее популярными стали с 9% ответы "Сибирь или севера".

Варианты "Питер и Москва", а также "безлюдную тундру и тайгу", выбрало по 8% участников опроса.

Замыкает опрос Золотое кольцо России с 6% голосов.

Это, конечно, печально, поскольку это самое "Золотое кольцо" российский туристический бренд именно для внутреннего туризма, над развитием которого государство работало, ну, или заявляло, что работает, уже многие годы. И эти проценты намекают нам на качество данной "работы".

В любом случае, думается, что ограничения только внутренним туризмом в силу закрытых границ — это всё же временная мера.

Благо, и Россия уже получила первый вариант вакцины от коронавируса, и другие государства постепенно подходят к изготовлению подобного рода препаратов.

Так что, даже если и будет массовая вторая волна инфекции, то и она в итоге закончится, и хотя бы в плане туризма мир более или менее вернется к докарантинным нормам.