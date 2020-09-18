Директор ассоциации "Объединение туроператоров в сфере выездного туризма "Турпомощь"" Александр Осауленко поделился, что сейчас на туристов из нашей страны идёт активная борьба. Многие мировые курорты хотят видеть их у себя.

"Российские туристы за последнее время в мире стали объектом пристального внимания со стороны всех стран, которые занимаются приемом иностранных туристов, это касается и Египта. Борьба за российского туриста в таких ситуациях и проявляется — ведется по всем фронтам. Египет отслеживает ситуацию на внутрироссийском рынке, видит, что изменился курс (иностранной валюты), снизилась платежеспособность людей. Именно поэтому Египет сегодня делает такие заявления и предложения", — считает Александр Осауленко.