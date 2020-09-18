В Волгограде потратят 2,5 млн рублей на модернизацию сайта. Чиновники уверены, что регион можно сделать привлекательнее для туристов, если вложить миллионы рублей в создание "картинки", не обеспечивая при этом отдыхающих даже минимальными удобствами в виде туалетов.

О том, какие на данный момент в регионе есть более актуальные задачи по развитию туризма, рассказала профессор Института отраслевого менеджмента (ИОМ) РАНХиГС, эксперт по квалификации гостиниц Галина Дехтярь.

"В первую очередь, это логистика, то есть необходимо обеспечить доступность всех объектов показа. Основное на сегодняшний день — это обеспечить туристам транспортную доступность. По статистике, основная масса людей — 81% граждан — вообще никуда не ездили этим летом.

Во-вторых, необходимо организовать пункты питания, туалеты. Если взять трассу "Москва — Санкт-Петербург", надо отметить, что по этой трассе остановки есть, а пунктов общественного питания как таковых на середине пути нет.

Также нужно подготовить кемпинги для размещения или какие-то места размещения, где люди смогут просто отдохнуть.

Турист, который едет из Центральной России, тратит на дорогу несколько часов, поэтому он должен получить максимум удобств. Он должен иметь возможность где-то остановиться, заказать услуги гида. Причём всё это должно быть по доступным ценам.

Что касается сайта, то тут, конечно, надо отметить, что сайт — это элемент привлечения. Но надо понимать, куда вы привлекаете, насколько работает инфраструктура, как предприятия общественного питания будут справляться с одновременными заездами людей.

Один из важных вопросов — это экскурсии и их стоимость. В Волгоградской области часто предлагаемый туристам сервис оказывается не того качества. Также бывает, что на фотографиях на сайте одно, а в реальности туристы видят совсем другое", — заключила эксперт.