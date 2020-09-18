Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Новости Все >
"Ростов" может сыграть с "Тоттенхэмом" в плей-офф раунде Лиги Европы
"Роза Хутор" стал самым посещаемым курортом России
В Подмосковье мужчина выращивал марихуану на балконе
Обязательный масочный режим вернули в Севастополе
Мнения разделились: в Сети говорят о новом видео Майли Сайрус
Ян Власов: "Мы ждём вторую волну коронавируса"
Дом правительства России признали аварийным
Зарина Догузова: мы должны сделать Арктику ближе
Кремль: раздача денег населению не принесла бы пользы

Галина Дехтярь: "Предлагаемый туристам сервис часто низкого качества"

В Волгограде потратят 2,5 млн рублей на модернизацию сайта. Чиновники уверены, что регион можно сделать привлекательнее для туристов, если вложить миллионы рублей в создание "картинки", не обеспечивая при этом отдыхающих даже минимальными удобствами в виде туалетов.

Галина Дехтярь:

О том, какие на данный момент в регионе есть более актуальные задачи по развитию туризма, рассказала профессор Института отраслевого менеджмента (ИОМ) РАНХиГС, эксперт по квалификации гостиниц Галина Дехтярь.

"В первую очередь, это логистика, то есть необходимо обеспечить доступность всех объектов показа. Основное на сегодняшний день — это обеспечить туристам транспортную доступность. По статистике, основная масса людей — 81% граждан — вообще никуда не ездили этим летом.

Во-вторых, необходимо организовать пункты питания, туалеты. Если взять трассу "Москва — Санкт-Петербург", надо отметить, что по этой трассе остановки есть, а пунктов общественного питания как таковых на середине пути нет.

Также нужно подготовить кемпинги для размещения или какие-то места размещения, где люди смогут просто отдохнуть.

Турист, который едет из Центральной России, тратит на дорогу несколько часов, поэтому он должен получить максимум удобств. Он должен иметь возможность где-то остановиться, заказать услуги гида. Причём всё это должно быть по доступным ценам.

Что касается сайта, то тут, конечно, надо отметить, что сайт — это элемент привлечения. Но надо понимать, куда вы привлекаете, насколько работает инфраструктура, как предприятия общественного питания будут справляться с одновременными заездами людей.

Один из важных вопросов — это экскурсии и их стоимость. В Волгоградской области часто предлагаемый туристам сервис оказывается не того качества. Также бывает, что на фотографиях на сайте одно, а в реальности туристы видят совсем другое", — заключила эксперт.

Последние материалы
Обязательный масочный режим вернули в Севастополе
Мнения разделились: в Сети говорят о новом видео Майли Сайрус
Мельница мифов: Тутанхамон не виноват!
Ян Власов: "Мы ждём вторую волну коронавируса"
Дом правительства России признали аварийным
Зарина Догузова: мы должны сделать Арктику ближе
Кремль: раздача денег населению не принесла бы пользы
Глушаков рассказал о своей будущей команде
Минтруд предложил дистанционно направлять безработных на переобучение
В Москве экс-администратор обокрал бывшего работодателя на 315 тысяч
Популярное
Политика. Новости и аналитика
Эксперты КНР: Россия может потребовать от Украины пересмотра границ

Россия имеет законное право поставить под сомнение "Беловежское соглашение".

Эксперты КНР: Россия может потребовать от Украины пересмотра границ
Мельница мифов: чем опасен 25-й кадр?
Полезно знать
Мельница мифов: чем опасен 25-й кадр?
Шоу-бизнес
Сын Тарзана и Королёвой переживает измену отца
Политика. Новости и аналитика
Вопросов стало больше: соратники Навального рассказали про бутылку с "Новичком"
Игорь Буккер Игры викингов заканчивались матом Игорь Буккер Усам Оздемиров Дедолларизация как уход от токсичной валюты Усам Оздемиров Василий Амирджанов Лукашенко получил от Путина индульгенцию и $1,5 млрд Василий Амирджанов
Комментарии
Грейпфрут - лекарь сердечных недугов и спаситель иммунной системы
Как вчерашнему студенту найти первую работу
Почему Греф — лидер и идеолог образования России
Почему Греф — лидер и идеолог образования России
Правительство готовит народ к худшим временам
Правительство готовит народ к худшим временам
Лещенко заявил, что ему стыдно болеть за "Динамо"
Вопросов стало больше: соратники Навального рассказали про бутылку с "Новичком"
В Белоруссии отрабатывается новая технология управления толпой
Он Ельцина видел: Евгений Савченко объявил об отставке
Почему Греф — лидер и идеолог образования России
Как защитить себя от фейковых новостей
Росгвардия получила партию новых командно-штабных машин
Мария Захарова: Западу не нужна правда о Навальном
Бюджет и поправки: основные темы диалога Миронова с президентом
Почему Греф — лидер и идеолог образования России
США готовят РФ "самые страшные санкции на Земле"
США готовят РФ "самые страшные санкции на Земле"
Президент Эстонии: Россия "крайне опасна" именно сейчас
Президент Эстонии: Россия "крайне опасна" именно сейчас
В Белоруссии отрабатывается новая технология управления толпой
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Промокоды Навигатор
Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников