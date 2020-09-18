Руководитель Ростуризма Зарина Догузова рассказала об основных направлениях развития Арктики. Она добавила, что необходимо сделать её более понятной и открытой, а не далёкой экзотикой, как сейчас.

"Арктика пока еще окутана тайной, она ассоциируется с экзотикой. Наша с вами задача — сделать ее ближе и доступнее для людей. С другой стороны, важно сохранить уникальную природу этого невероятного региона", — отметила Догузова, выступая на открытии форума "Доступная Арктика".

"Убеждена, что устойчивый туризм, его грамотное и системное развитие будет способствовать социально-экономическому развитию региона и созданию рабочих мест. Он внесет вклад в сохранение культуры, самобытности народов, уникальных промыслов", — подчеркнула она.