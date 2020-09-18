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"Роза Хутор" стал самым посещаемым курортом России

В Москве завершился форум "Спорт.Туризм.Бизнес", в рамках которого состоялась торжественная церемония награждения премией Ski Business Awards 2020. "Роза Хутор" во второй раз отмечен как "Самый посещаемый курорт России".

Форум "Спорт. Туризм. Бизнес" в этом году объединил еще два важных для индустрии события — выставку "SportB2B Expo" и форум "Живу спортом". Все мероприятия проходили одновременно в оффлайн и онлайн форматах, создавая единую бизнес-площадку для b2b-коммуникаций и поиска эффективных решений по коммерциализации спортивных и туристических объектов.

Участникам форума была предложена насыщенная деловая программа, отвечающая текущим вызовам времени. Заместитель генерального директора курорта "Роза Хутор" Сергей Хворостяный принял участие в работе форума в качестве спикера. В своем выступлении он затронул тему развития туристической индустрии в сложный период пандемии.

По уже сложившейся традиции, в рамках форума состоялась торжественная церемония SportB2B Awards, где были отмечены лучшие предприятия и компании спортивной и туристической отрасли.

Ежегодно курорт "Роза Хутор" посещают почти два миллиона гостей. Зимой к услугам отдыхающих горнолыжные трассы, проектированные лучшими мировыми экспертами, общей протяженностью 102 километра, 29 подъемников. Летом активным спросом пользуются пешие и веломаршруты по живописным горным склонам. На курорте работают 15 отелей разной категории звездности.

Cемь лет подряд, начиная с 2013, "Роза Хутор" признается лучшим горнолыжным комплексом России по версии World Ski Awards. В 2020 году курорт получил престижную награду Travellers' Choice сервиса TripAdvisor, войдя таким образом в число лучших достопримечательностей мира.

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