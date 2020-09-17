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Новый пеший маршрут в горах открылся на курорте "Роза Хутор"

Новый пеший маршрут под названием "От снежников до водопадов" появился на курорте "Роза Хутор". Он пролегает по территории Сочинского национального парка, следуя по живописному южному склону хребта Аибга. Стартовая точка находится на высоте 2320 метров над уровнем моря, на Роза Пик, далее начинается плавный спуск по естественной тропе к Парку водопадов "Менделиха".

Новый пеший маршрут в горах открылся на курорте

Протяженность трекинга составляет 8,2 километров, продолжительность — около шести часов с перепадом высот 850 метров. Он пролегает через альпийские луга к прохладе хвойных лесов, букового и березового криволесья, где также растут рябина и черемуха. На тропе "От снежников до водопадов" расположена красивейшая долина рододендронов, пик их цветения можно увидеть в июле. Финальная точка — Парк водопадов Менделиха, где гости курорта смогут пройти по его кольцевым маршрутам или вернуться обратно "в цивилизацию" на кресельной канатной дороге "Эдельвейс".

Как отмечают в пресс-службе курорта "Роза Хутор": "Новый маршрут обеспечит быстрое и безопасное погружение в мир дикой природы. Его можно пройти только в сопровождении гида Центра активного отдыха — в группе или индивидуально. В поход можно отправиться уже сейчас и в следующие осенние месяцы в зависимости от заморозков и первого снега".

Введение новой экотропы расширило доступную для хайкинга зону курорта почти до 70 километров. Таким образом на "Роза Хутор" действует сейчас десять пеших горных маршрутов разной сложности:

  • "Тропа здоровья",
  • "Йети-тропа",
  • "Озерный траверс",
  • "Харгинский лес",
  • "Каменный столб",
  • "Юрьев хутор",
  • "Панорама",
  • "Парк водопадов",
  • "Путь к водопадам",
  • "От снежников до водопадов".

Развитие природного туризма является приоритетной задачей для курорта. Ее реализация предполагает создание всей необходимой инфраструктуры в том числе сети туристских пеших и веломаршрутов в горах, что соответствует Программе устойчивого развития и новой концепции отдыха на курорте "Роза Хутор".

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