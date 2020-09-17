Российские и китайские работники туристического бизнеса дали прогноз о восстановлении турпотока в КНР из России. Они рассказали, что сначала должны будут ввести визовые послабления, а потом уже можно будет говорить о полноценном турпотоке в КНР. В любом случае, по мнению специалистов, этого не следует ждать в ближайший год.
"Индикатором восстановления потока взаимных поездок между Россией и Китаем будет открытие в полном объеме консульств КНР в РФ. Они начали активно работать в регионах, но в Москве оформляются только семейные, медицинские и образовательные визы. В отдельных, но очень редких случаях выдаются деловые", — рассказал гендиректор туркомпании Сергей Назаров.
Директор Центра изучения и интеграции "Северная Евразия" Алексей Дзермант, который сейчас находится в Минске, рассказал главному редактору "Правды.Ру" Инне Новиковой о том, что у них там, в Белоруссии, происходит.