Стало известно, сколько ждать полного восстановления турпотока в Китай

Российские и китайские работники туристического бизнеса дали прогноз о восстановлении турпотока в КНР из России. Они рассказали, что сначала должны будут ввести визовые послабления, а потом уже можно будет говорить о полноценном турпотоке в КНР. В любом случае, по мнению специалистов, этого не следует ждать в ближайший год.