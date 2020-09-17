Женщина-кузнец куёт амулеты счастья в Удмуртии

В Удмуртии есть целая династия мастеров кузнечного дела. Но самый необычный среди них — это женщина-кузнец. Она может выковать для каждого оберег на счастье. Об этом рассказал глава региона Александр Бречалов.