В Удмуртии есть целая династия мастеров кузнечного дела. Но самый необычный среди них — это женщина-кузнец. Она может выковать для каждого оберег на счастье. Об этом рассказал глава региона Александр Бречалов.
"Продолжаю рассказывать об интересных местах Удмуртии. Выковать себе амулет на счастье, посетить музей старины и познакомиться с династией кузнецов в Удмуртии можно в музейно-кузнечном комплексе "Морок", — сообщает на своей странице в соцсети "ВКонтакте" Бречалов.
Директор Центра изучения и интеграции "Северная Евразия" Алексей Дзермант, который сейчас находится в Минске, рассказал главному редактору "Правды.Ру" Инне Новиковой о том, что у них там, в Белоруссии, происходит.