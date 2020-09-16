В Севастополе открылся парк живой истории "Федюхины высоты"

В Севастополе открылся новый туристический объект — парк живой истории "Федюхины высоты".

Недавно здесь проходил VII Крымский военно-исторический фестиваль.

В этом году мероприятие побило все рекорды посещаемости. На фестивале организовали 11 исторических площадок, представлявших 8 разных эпох. В мероприятии приняли участие более 500 реконструкторов.

В рамках подготовительных работ к фестивалю правительство города и администрация парка построили новую дорогу через село Первомайское, провели к парку электричество, обновили парковку, дорожки и зоны отдыха.

В парке построены три полноценных музейных комплекса, каждый из которых представляет собой точную копию исторического сооружения — это плацдарм для реконструкции событий Крымской войны, римская крепость I-III веков нашей эры, генуэзская усадьба XV века Локо Чимбали.

Огромный потенциал парка как туристического объекта уже очевиден. Здесь будут проходить важные событийные мероприятия региона, а также экскурсии, живые уроки, лекции и др.

﻿